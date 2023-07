Por Redação

Nesta terça-feira, 11, o governador Wanderlei Barbosa esteve no Rio de Janeiro, no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio de Janeiro (CICC/RJ), o mais moderno sistema de operações de segurança pública do país, para conhecer as tecnologias que podem ser implementadas no Tocantins. O Governador estava acompanhado do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, e do chefe da Casa Militar do Tocantins, coronel Wander Vieira Araújo.

Na recepção realizada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, o governador Wanderlei Barbosa apresentou a metodologia central das operações de segurança pública do Tocantins que atualmente conta com um formato semelhante ao do Estado do Rio de Janeiro.

“O objetivo da nossa visita é identificar tecnologias utilizadas no Rio de Janeiro que possam fazer parte da estruturação que já estamos realizando, para que o nosso Estado opere a segurança pública nos mesmos moldes deste que é o modelo ideal”, afirmou o Governador.

O Estado do Rio de Janeiro tem gradativamente se tornado uma referência em operações de segurança pública, nas últimas décadas, principalmente por ter sediado grandes eventos mundiais como os Jogos Pan-americanos, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, dentre outros que exigem uma capacidade operacional de segurança pública em nível internacional. O eixo central da estratégia adotada pelo Estado do Rio de Janeiro se baseia na autonomia e integração das forças de segurança, tática já adotada pelo Tocantins, e que o governador Wanderlei Barbosa pretende aprimorar.

Hoje o Tocantins trabalha com a Superintendência Integrada de Operações (Siop), onde a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atendem aos chamados dos telefones 190 e 193, respectivamente. O coronel Márcio Barbosa explicou que o objetivo no momento é desenvolver essa estrutura, tendo o CICC/RJ como uma referência. Segundo o coronel, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é a que mais se assemelha à do Tocantins, onde as instituições atuam de forma autônoma e integrada estrategicamente.

“Na maioria dos estados a Polícia Militar é ligada às Secretarias de Segurança Pública e no Tocantins, assim como no Rio de Janeiro, às corporações operam de forma independente, ligadas diretamente ao governador, mas atuando de forma integrada nas operações”, afirmou o coronel. Ele ainda reforçou a importância do fortalecimento do conceito de autonomia e integração. “Você promove integração quando dá autonomia para cada corporação, porque cada uma, dentro da sua atribuição, buscará ocupar o seu lugar de excelência no trabalho em conjunto”, finalizou.

O coronel Carlos Eduardo de Souza Faria, destacou que a independência operacional, aliada à integração das forças, é fundamental para a excelência das operações. “Cada instituição apresenta características muito específicas de ação para direcionar o melhor serviço a ser ofertado para a população, mas há determinadas operações que precisamos usar mais de uma agência. Nesses momentos, havendo uma sala de situação, onde todas estão atendendo dentro de suas expertises, mas com articulação integradas e imediatas, é o melhor caminho para obtermos resultados de excelência”, afirmou.

O Governo do Tocantins dará andamento em ações no âmbito técnico para que as principais estratégias adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro na implementação do Centro Integrado de Comando e Controle sejam adotadas no Tocantins, de acordo com as necessidades apresentadas pelo estado no momento. Dentre os pontos citados durante a visita, o combate ao crime organizado foi destacado pelo governador Wanderlei Barbosa como uma das prioridades para as forças de segurança pública do Tocantins.