Por Redação

Para o governador Wanderlei Barbosa, os dados revelam uma franca recuperação da economia do Tocantins.

“Temos realizado inúmeros esforços que fortalecem nossa economia e contribuem para geração de emprego. O cenário é promissor e esperamos que a reação se traduza em melhoria de vida para nossa população”, afirmou.

A pesquisa revela ainda que, no Estado, o percentual de empregados com carteira entre no setor privado é de 62,2% e 24,7% de pessoas ocupadas por conta própria. Nacionalmente, também houve uma queda do desemprego em 22 unidades federativas e outras cinco registraram estabilidade, refletindo no índice nacional de 11,1% para 9,3% do primeiro para o segundo trimestre.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou que as políticas de incentivo adotadas pelo Estado do Tocantins, também contribuíram para esse resultado. ”Tivemos dados muito promissores e isso também de deve ao trabalho que vem sendo executado. Nós fortalecemos parcerias públicas e privadas e fomentamos a atividade industrial e empresarial no Estado”, observou.