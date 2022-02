O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, em reunião com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Carlos Eduardo Farias, autorizou o envio de uma equipe especializada em resgate para auxiliar no trabalho de buscas por desaparecidos na cidade de Petrópolis (RJ), atingida por forte temporal na última terça-feira, 15, quando ocorreram deslizamentos de terra, provocando mortes e destruição. O número de mortes já chega a 137 pessoas, outras 191 estão desaparecidas e 967 desabrigadas. Os militares viajam para a cidade fluminense, por via terrestre, logo mais, no início da tarde deste sábado, 19.

Além do sargento Raphael Mollo, e o cabo Alef Teles, a corporação está enviando também a cadela Sky, que é a primeira no Norte do Brasil com certificação internacional em buscas em áreas colapsadas.

O envio atende a urgente necessidade de ajuda para Petrópolis, e, com isso, os militares tocantinenses vão se juntar a outros bombeiros de várias regiões do país, que estão se deslocando para a cidade carioca, onde mais de 40 cães de buscas também estarão na missão.

“É momento de se solidarizar com a dor do outro e de ajudar no que for preciso. Nós estamos enviando uma equipe de excelência, bastante qualificada, que tenho certeza, vai realizar um bom trabalho e ajudar os demais militares nesse resgate. É uma situação triste, uma tragédia que todos nós lamentamos e rogamos a Deus que traga o conforto necessário, a quem perdeu os seus e renove as forças para quem terá que reconstruir sua vida. O Tocantins está à disposição para ajudar”, ressalta o governador Wanderlei Barbosa.

Equipe

O sargento Rafael Mollo é o diretor de Cinotecnia do Corpo de Bombeiros Militar, e atua no adestramento dos cães que auxiliam nas ocorrências de buscas no estado.

A cadela Sky, da raça Malinoi, tem 4 anos de idade, uma vasta experiência e atuação em ocorrências bem-sucedidas em buscas de pessoas desaparecidas.

“Em Petrópolis, os cães vão atuar em escalas. A equipe do Comando de Incidentes já está organizando a entrada dos animais e de seus condutores na área quente, onde ainda não houve as buscas pelos desaparecidos. Nossa equipe deverá se unir a outra para atuar em determinada área, que é de difícil locomoção e, por isso, há um revezamento nas buscas, uma sai e outra turma entra, para dar continuidade na missão “, explicou o sargento Rafael Mollo.

A cadela Sky foi certificada internacionalmente em 2019, após ser aprovada com seu tutor em provas no Sul do Brasil.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Carlos Eduardo Farias, desejou sucesso à missão da equipe, e destacou a importância do bom preparo para trabalhos como esse que será executado em Petrópolis.

“Nossos bombeiros militares estão em constantes treinamentos, exatamente para não serem surpreendidos durante uma missão. E, especialmente neste caso do Rio de Janeiro, teremos um trio com vasta experiência em buscas e esperamos que os trabalhos sejam bem-sucedidos”, concluiu o comandante.