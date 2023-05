por Redação

Para garantir atendimento de saúde célere e de qualidade à população de Palmas e região, o governador Wanderlei Barbosa autorizou nesta terça-feira, 23, a contração, por meio de requisição administrativa, de mais 20 leitos clínicos na rede privada hospitalar da Capital. A medida amplia de 34 para 54 a oferta deste tipo de leito, e assegura a assistência aos usuários referenciados à média complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). As unidades estarão disponíveis a partir deste sábado, 27, devido ao prazo que a empresa precisa para se adequar com equipes especializadas.

Além da assistência clínica, a gestão estadual tem contratualizados 64 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que funcionam como retaguarda do Hospital Geral de Palmas (HGP).

“Com esta medida garantimos que a população enviada pelos municípios, para assistência de média e alta complexidade, seja atendida dentro do tempo necessário para seu tratamento adequado. Não podemos deixar que pessoas morram à espera de vagas e no que depender do Governo do Estado, faremos o melhor para a população tocantinense”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

O Governo do Tocantins também oferta em Palmas, no HGP, 418 leitos gerais e 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de 81 leitos de Pronto-Socorro (PS). Dos 81 leitos de PS, 45 deles entregues já em 2023. “Além das ampliações de leitos na Capital, quero destacar que os serviços de alta complexidade tiveram acréscimo no Estado. Desde 2021, saímos de 88 leitos de UTI, para 211, um crescimento de 139%, garantindo que vidas sejam salvas”, pontuou o gestor.

A oferta e taxas de ocupação dos leitos SUS, sob gestão estadual, podem ser acompanhadas pelo portal do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde, (Integra Saúde), por meio do link: http://integra.saude.to.gov.br/Home/GestaoHospitalar.