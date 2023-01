Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, discute obras de infraestrutura e federalização de rodovia no primeiro Fórum de Governadores que ocorre na manhã desta sexta-feira, 27, em Brasília, com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva. As pautas também foram apresentadas pelo Governador durante a Assembleia Geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central e da Reunião Preparatória para o Fórum, na segunda-feira, 23.

Em ofício encaminhado ao presidente Lula, por meio da Secretaria Executiva do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, o governador Wanderlei Barbosa elenca como prioritário a construção da ponte sobre o Rio Tocantins, ligando os municípios de Filadélfia – TO a Carolina- MA; a pavimentação do trecho da Rodovia TO-110, entre o município de São Félix do Tocantins e o estado da Bahia, que liga os principais roteiros turísticos do Parque Estadual do Jalapão; e, por fim, a federalização da TO-335, que liga a fronteira do estado do Pará, no município tocantinense de Couto Magalhães, passando por Colinas do Tocantins, até o entroncamento de Palmeirante do Tocantins, onde fica o porto seco da Ferrovia Norte Sul, atuando como área de escoamento da produção dos estados do Tocantins e Piauí.

“As demandas que estamos levando até o Presidente atendem necessidades não só do Tocantins, mas de estados vizinhos e auxiliará na economia nacional”, pontua o governador Wanderlei Barbosa, ao destacar que o escoamento de produções agropecuárias do Estado é de grande relevância para o cenário econômico brasileiro. O Chefe do Executivo Estadual ressalta ainda que devido à pandemia da covid-19, o Estado enfrentou muitas dificuldades orçamentário-financeiras, o que trouxe obstáculos na consecução de projetos regionais.

Ainda durante a reunião preparatória da segunda-feira, 23, o governador Wanderlei Barbosa defendeu a disponibilidade de recursos para o Programa de Redução do Déficit Habitacional no Tocantins, a construção da ponte sobre o Rio Araguaia, ligando os municípios de Caseara -TO e Santana do Araguaia- PA, e apresentou, como prioridade, a construção do Hospital Materno Infantil, incluindo a atenção especializada à saúde da mulher tocantinense.

O Fórum de Governadores, nesta sexta-feira, 27, na sede do Governo Federal, em Brasília, contará com a presença dos chefes do executivo dos 26 estados e do Distrito Federal.