por Wesley Silas

Após 22 meses e 16 dias o ex-governador Mauro Carlesse ter decretado o uso de máscaras em todo Estado, o governador Wanderlei Barbosa anunciou o fim da obrigação de uso de máscaras em locais abertos.

“Estamos neste momento anunciando a todos os tocantinenses que não precisam usar máscaras em lugares abertos e vamos flexibilizar em todo nosso território”, disse o governador durante a solenidade de ingresso dos mil alunos soldados aprovados no Concurso Público da PMTO.

Com queda no número de casos, o Boletim epidemiológico do Estado desta segunda-feira, 21, mostrou que o Tocantins contabilizou 229 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 3 nas últimas 24h e atualmente, o Estado contabiliza 913.169 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 301.866 casos confirmados. Destes 290.199 estão recuperados, 7.527 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar 4.140 foram a óbito.