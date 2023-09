Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa anunciou nesta quarta-feira, 13, o nome de Carlos Felinto Júnior para a titularidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), durante reunião com o Comitê Gestor do Estado. O ato será publicado na edição do Diário Oficial desta quarta, 13. O novo secretário assume após 36 dias em que o titular da Secretaria de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, respondeu interinamente e de forma cumulativa pela Pasta.

Natural de Brasília (DF), Carlos Felinto Júnior tem 41 anos e é formado em economia pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), sendo servidor público de carreira do Estado do Tocantins, desde 2005. Atuava como superintendente de Gestão Profissional e Educação na Saúde, da SES-TO, onde também já respondeu pelas superintendências de Administração e de Políticas de Atenção à Saúde.

Segundo o governador, “a escolha de um servidor de carreira da Saúde visa à manutenção dos serviços para garantir a assistência que a população usuária do Sistema Único de Saúde precisa. Carlos tem nossa confiança e a nossa determinação para que, como ordenador de despesas, melhore ainda mais as boas práticas e a governança da pasta e, juntamente com a equipe da Secretaria, faça o melhor”, afirma Wanderlei Barbosa.

“Este é o maior desafio profissional que já enfrentei. Sinto-me honrado pela escolha e quero dizer que faremos tudo para que a população tocantinense seja acolhida por uma saúde pública cada dia melhor. Para isso, contarei com meus amigos e colegas que, pelos resultados obtidos, já demonstraram o quão são comprometidos com o bem-estar das pessoas”, declara o novo secretário.

Ao entregar o cargo ao novo secretário, Paulo César Benfica Filho destacou que “encerro mais uma missão a mim confiada pelo governador Wanderlei Barbosa e acredito que a escolha do Governo para a nova gestão da Saúde é acertada, pois se trata de um técnico que conhece a Pasta e tem um bom alinhamento com as demais equipes. Desejo sabedoria e uma boa condução e sigo à disposição do governador, da equipe da Saúde – a quem agradeço a forma como me recebeu – e da população tocantinense”.