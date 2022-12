Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta terça-feira, 27, a contratação da banca responsável pela realização do concurso público para docentes da Educação Básica.

A banca responsável pelo certame, que preencherá mais de 5 mil vagas em diversas áreas do conhecimento, será a Fundação Getúlio Vargas (FGT) e o contrato com a instituição será publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira.

“O último concurso para a Educação ocorreu no ano de 2009. Desde então, muitos professores se aposentaram e tivemos que fazer contratos temporários durante este período, e agora faremos um novo concurso para dar segurança jurídica e regularizar a carreira destes profissionais”, ressalta o Governador.

O concurso de nível superior contará com 89 vagas específicas para professores indígenas, considerando a etnia de cada povo.

“Trabalhamos para garantir os direitos dos nossos servidores, e o concurso é mais um passo importante da política da gestão do governador Wanderlei Barbosa”, destaca o secretário de Estado da Educação, Fábio Pereira Vaz.

Vagas

Serão disponibilizadas mais de 5 mil vagas, sendo 4.512 vagas para docentes, 299 para coordenação pedagógica e 264 para orientador educacional.

As vagas serão distribuídas nas disciplinas de Arte 192 vagas; Ciências Biológicas 498; Educação Física 328; Filosofia 56; Física 194; Geografia 309; História 344; Letras Português/Redação 1.073; Letras/Espanhol 8; Letras/Inglês 279; Letras Libras 6; Matemática 966; Química 197; Sociologia 62.