Governador Mauro Carlesse recebe prefeita eleita Josi Nunes e inicia discussão de projetos que vão beneficiar Gurupi

por Redação



Na manhã desta terça-feira, 17, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu, no Palácio Araguaia, a prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes. Ela venceu a eleição com 20.116 votos (51,05%) e é a primeira eleita a ser recebida pelo Governador.

Durante a reunião em que foi reafirmado o apoio do Governo do Tocantins a projetos que vão beneficiar a população gurupiense, o governador Mauro Carlesse fez questão de destacar seu desejo de receber todos os gestores eleitos.

“Hoje, recebi a prefeita eleita Josi e já tratamos de várias demandas que vão fortalecer diversas áreas do município de Gurupi. Quero aproveitar o momento para reforçar que o Palácio Araguaia está aberto e desejo receber todos os prefeitos, independentemente de partido, para que possamos dar início a um grande projeto que vai beneficiar todo o Tocantins. O Palácio é do povo e nós precisamos estar próximos dos prefeitos, dos vereadores, para conseguir poder ajudar ainda mais a nossa comunidade”, disse o Governador.

A prefeita eleita destacou que o apoio oferecido pela Gestão Estadual foi essencial para sua vitória nas urnas e afirmou que a parceria firmada com o Executivo vai possibilitar a concretização de muitos projetos que fizeram parte de sua campanha.

“Nós tivemos a vitória consagrada há dois dias e já participamos da primeira audiência com o Governador, exatamente para reforçar toda a parceria e o apoio que nos foi oferecido e que foi primordial para a decisão do eleitor de Gurupi”, afirmou.

Um dos projetos que Josi trouxe para a reunião com o Governador trata-se do Parque Pouso do Meio. O projeto visa implantar uma área de lazer dentro de Gurupi com mais de 200 mil m² e um lago de 130 mil m², construído às margens do Córrego Pouso do Meio. “Teremos sintonia e já trouxe, para a reunião, a questão da implantação do Parque e a reivindicação da rodoviária”, destacou Josi, acrescentando que está se organizando para ir a Brasília (DF) buscar recursos com a Bancada Federal.

Em resposta, o governador Mauro Carlesse voltou a reafirmar que o Governo vai oferecer todo o apoio necessário para que projetos que levem benefícios para a população sejam concretizados. “Vamos trabalhar juntos e realizar juntos. É o povo que vai sair ganhando”, assegurou.

Atenção aos vereadores

Na ocasião, o governador Mauro Carlesse também destacou a importância de os vereadores eleitos manterem uma relação de parceria com o Palácio Araguaia. “Da mesma forma que estamos fazendo com prefeitos, queremos fazer com os vereadores. Vamos montar, aqui no Palácio, um espaço para atender os vereadores e prefeitos, para que possamos verificar o que eles precisam e encaminhar para o secretário que pode ajudá-lo em sua demanda. Eu tenho um carinho muito grande pelos vereadores e a maioria, depois das eleições, fica abandonada e não queremos isto. Queremos dar as melhores condições para que todos os eleitos possam fazer mais por nossa população”, ressaltou.