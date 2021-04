Compra está sendo feita por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal



O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assinou na tarde desta sexta-feira, 9, um Acordo de Fornecimento para aquisição de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19. A compra está sendo feita por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e está avaliada em mais de R$ 75 milhões, recursos oriundos do próprio Tesouro Estadual.

A aquisição do Governo do Tocantins vai complementar o Plano Nacional de Imunização encabeçado pelo Ministério da Saúde e já havia sido anunciada pelo governador Mauro Carlesse. O governador tocantinense, juntamente com os demais gestores dos estados da Amazônia Legal, já vinha negociando a compra do imunizante com a diretoria da farmacêutica União Química, responsável por produzir a vacina russa no Brasil desde o início do ano.

O governador Mauro Carlesse explicou que o documento assinado faz parte de um acordo com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e representa um marco importante para fazer frente à pandemia no Tocantins. “O Governo está investindo na saúde, mas eu peço à população que faça a sua parte, evitando aglomerações, não deixando de usar máscara, álcool em gel e outros cuidados para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus. Só assim vamos sair dessa pandemia”, reforçou o Governador.

O imunizante Sputnik V promove a imunização por meio de duas aplicações e teve 92% de eficácia em estudos clínicos de Fase 3. Até o final de março, por volta de 50 países no mundo haviam liberado o uso do antígeno.