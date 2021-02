Ao lado do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Antônio Andrade, o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, acompanhou, nessa quinta-feira, 11, o evento de lançamento da ampliação da oferta de voos da companhia Voepass, antiga Passaredo, em Araguaína.

por Redação

A partir do dia 23 deste mês, o número de voos que são ofertados pela empresa passa de três para cinco opções semanais, com destino a Brasília (DF). De acordo com a companhia aérea, os dias de operação serão às terças, quartas e quintas-feiras, sábados e domingos, com saídas de Brasília, às 13h30, e de Araguaína, às 15h30. As passagens serão comercializadas pela Gol Linhas Aéreas.

Para o secretário Tom Lyra, este aumento na oferta de voos representa o potencial logístico e comprova o crescimento econômico do Tocantins.

“Esta é mais uma conquista do nosso Estado em relação à aviação. Nos últimos meses, algumas companhias passaram a ofertar mais voos diretos saindo de Palmas. Agora, esta conquista para Araguaína e toda a região norte. O Tocantins, os tocantinenses só têm a ganhar com isto. Presenciar este momento, ao lado do governador Mauro Carlesse e do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, é motivo de orgulho”, comemorou o secretário.

O governador Mauro Carlesse também comemorou a ampliação da oferta dos voos, que não apenas fomenta a expansão do turismo, como oferece alternativas para o setor empresarial. “Esta ampliação de voos é muito importante para a população de Araguaína, que além do lançamento da obra do Hospital Geral, também comemoramos mais esta conquista, e quem ganha com isso é a comunidade não só de Araguaína, mas de toda região norte do Tocantins”, afirmou o Governador.

Ações do Governo

A redução de 14% para até 3% no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entrou em vigor em abril de 2019, com a publicação da Lei n° 3.439 no Diário Oficial do Estado. A alíquota tem queda progressiva à medida que as empresas aéreas vão realizando novos investimentos na aviação comercial do Tocantins.

A criação de novas rotas que contemplem o Tocantins e o aumento no número de voos saindo do Estado são um grande incentivo para atração de novas empresas e investimentos.

A redução do ICMS foi uma das iniciativas do governador Mauro Carlesse para o desenvolvimento da malha aérea com foco em transformar e melhorar ainda mais a logística do Estado e, assim, atrair novos empreendimentos, por meio de uma rota mais acessível.