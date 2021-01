O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, decretaram neste domingo, 24, luto oficial de três dias em todo o Estado e no município de Palmas, respectivamente, em razão do acidente aéreo que vitimou cinco pessoas integrantes do time do Palmas Futebol e Regatas, além do piloto e comandante da aeronave. Em nota de pesar, políticos como os deputados, prefeitos, entidades como Sebrae, Secretários do Estado, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol-TO), senador Eduardo Gomes, entre outros lamentavam a tragédia.

por Redação

O acidente ocorreu na manhã deste domingo, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Estavam entre os tripulantes da aeronave os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule Gomes e Marcus Molinari, além do presidente da agremiação, Lucas Meira, e do piloto e comandante Wagner Machado Júnior.

“Foi com profunda tristeza que recebi a notícia trágica do acidente aéreo. Neste momento de luto e tristeza, rogo ao Espírito Santo de Deus que console os corações dos familiares, amigos e de toda a comunidade esportiva de Palmas e de todo o Tocantins, que certamente sentem a partida trágica dessas vidas. A todos, os meus sentimentos e orações”, afirmou o governador Mauro Carlesse em nota de pesar divulgada à imprensa.

O Decreto nº 6.207 será publicado em edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE) deste domingo, 24.

Prefeitura decreta luto oficial pela morte do presidente e jogadores do Palmas Futebol e Regatas

A Prefeitura de Palmas declarou luto oficial no município por três dias em razão da tragédia. O Decreto N⁰ 1.984/2021 foi publicado na Edição Extra N⁰ 2.661 do Diário Oficial do Município. Confira aqui.

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de um grande amigo, o empresário Lucas Meira, dos jogadores do Palmas Futebol e Regatas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule Gomes e Marcus Molinari, e do piloto Comandante Wagner, vítimas de um acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo, 24”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro.

NOTA DE PESAR

Governador Mauro Carlesse

Com profunda tristeza, recebi a notícia trágica do acidente aéreo que ceifou a vida do presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira; dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari e ainda do piloto, comandante Wagner, ocorrido na manhã deste domingo, 24.

Neste momento de luto e tristeza, rogo ao Espírito Santo de Deus que console os corações dos familiares, amigos e de toda a comunidade esportiva de Palmas e de todo o Tocantins, que certamente sentem a partida trágica dessas vidas. A todos, os meus sentimentos e orações.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Senador Eduardo Gomes

Recebi consternado, a triste notícias do trágico acidente aéreo ocorrido hoje e que vitimou o amigo Lucas Meira, jovem empreendedor social e presidente do Palmas Futebol Regatas, o comandante Wagner e os atletas, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Molinari.

Que Deus lhes conceda o eterno descanso e console as famílias, amigos e desportistas do Tocantins.

Senador Eduardo Gomes

Líder do Governo no Congresso Nacional.

Sebrae

É com bastante pesar que recebemos a notícia do falecimento do presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira e dos jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do comandante da aeronave Wagner. Deixamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e rogamos a Deus para que traga o consolo neste momento tão difícil.

Moisés Gomes – Superintendente

Eliana Castro – Diretora Técnica

Jarbas Meurer – Diretor de Administração e Finanças

Diretoria Executiva – Sebrae Tocantins

Deputado Carlos Gaguim

Quando conheci o Lucas ele é já era um destaque. Jovem em idade e maduro em seus ideais e projetos. O pai biológico dizia: Gaguim ele é seu filho. A dor é grande. A perda é irreparável não só para nós que o amávamos mas também para todo o Brasil. Ele era um dos jovens mais brilhantes que esse país tinha. Cuidava do Social e cuidava das pessoas.

Recebi agora a pouco a ligação do pai de Lucas que me disse: Gaguim estou longe cuida [do Lucas] para mim pela última vez. É de dilacerar o coração.

Eu jamais gostaria de publicar essa nota ou dar uma notícia como essa. Mas infelizmente estamos diante desse fato terrível que nos surpreende como uma sentença irrevogável. O que podemos fazer agora é exaltar a memória desse grande homem que se tornou assim excepcional em sua passagem por essa terra.

Posso usar as palavras do apóstolo Paulo para falar da vida do Lucas:

-Combateu o bom combate encerrou a carreira guardou a fé.

Deputado Federal Carlos Gaguim

Wanderlei Barbosa

Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do trágico acidente aéreo que vitimou o presidente do Palmas Futebol e Regatas Club, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari e o piloto comandante Wagner, ocorrido na manhã deste domingo, 24.

Fomos todos surpreendidos pela notícia trágica do acidente que levava sonhos e muito orgulho, não só dos Palmenses mas de todo o Tocantins.

Consternado com tamanha tragédia, envio muita força aos familiares e amigos de Lucas Meira, dos jogadores e do piloto. Neste momento de tamanha dor e tristeza, peço a Deus que conforte o coração de todos que se encontram acometidos pela dor da perda, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade.

Wanderlei Barbosa

Vice-governador do Tocantins

Rolf Costa Vidal – Secretário-chefe da Casa Civil

Com muita tristeza fui surpreendido pela trágica notícia do acidente com o avião que transportava os atletas do Palmas Futebol e Regatas, Guilherme Noé, Ranule, Lucas Praxedes, Marcus Molinari; o presidente do time, Lucas Meira; além do piloto da aeronave, comandante Wagner, ocorrido na manhã deste domingo, 24, causando a morte prematura destes.

Além dos familiares e amigos, toda a comunidade esportiva tocantinense, de todas as modalidades, se entristece neste momento de luto e tristeza. Peço ao eterno Deus que, de alguma, conforte os corações dos familiares, amigos e atletas tocantinenses que sentem este momento de luto.

Rolf Costa Vidal Secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Tocantin

Deputado Tiago Dimas

Infelizmente, tomei conhecimento do trágico acidente aéreo que matou o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os jogadores do clube Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do comandante da aeronave Wagner. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 24 de janeiro, logo após a decolagem do avião que levava a comitiva para a partida contra o Vila Nova, em Goiânia, pela Copa Verde.

Essa terrível fatalidade interrompeu sonhos de jovens atletas, dizimou famílias e provocou dor em toda a comunidade esportiva do Tocantins e do Brasil.

O Tocantins também perde um empresário determinado, amante do futebol e pessoa que sempre atuou na formação profissional de jovens. Lucas Meira tocava um projeto de reconstrução do Palmas Futebol e Regatas e sua partida é uma grande perda para a Capital. Além do mais, lamento muito o falecimento do piloto Wagner.

Neste momento de profunda dor e consternação de todos os familiares e amigos das vítimas, deixo meus mais sinceros votos de força.

Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa confortar todos os corações.

Tiago Dimas

Deputado federal

Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol-TO)

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol-TO) vem a público lamentar a tragédia envolvendo o empresário Lucas Meira, 32 anos, presidente do Palmas Futebol e Regatas, e os jogadores Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Ranule e Marcus Molinari, com o comandante Wagner, vítimas de um acidente aéreo, ocorrido na manhã deste domingo, 24, por volta das 08h15, em Luzimangues.

A aeronave, que tinha como destino Goiânia, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação (ATA). Os ocupantes se deslocavam para a partida que aconteceria nesta segunda-feira, 25, entre Vila-Nova x Palmas, válida pela Copa Verde.

O Sinpol-TO lamenta profundamente a perda e externa suas condolências aos amigos e familiares.

Suzi Francisca

Presidente do SINPOL-TO

Prefeitura de Paraíso do Tocantins

O prefeito de Paraíso Celso Morais, a vice-prefeita Raquel Ogawa e o secretário Municipal de Esporte Osmarivan Moreira lamentam profundamente o falecimento de quatro atletas do Palmas Futebol e Regatas, Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule, do presidente da equipe, Lucas Meira, e do comandante da aeronave, Wagner, vítimas de um acidente aéreo.

A gestão Municipal deseja força aos familiares, amigos, colegas de time e torcedores neste momento de tristeza. Que Deus conforte o coração de todos!

Deputado Eduardo Siqueira Campos

Em solidariedade ao esporte tocantinense, foi com muita tristeza que recebi a notícia da queda do avião que transportava parte da delegação do Palmas Futebol e Regatas, time da Série D, neste domingo, 24, no distrito de Luzimangues em Porto Nacional. O esporte tocantinense perde grandes heróis. Manifesto solidariedade aos familiares das vítimas e aos amigos das vítimas.

Perdemos quatro jovens atletas, que tinham sonhos, o piloto e o presidente do time. Morreram Lucas Praxedes, 23, Guilherme Noé, 28, Ranule, 27 e Marcus Molinari, 23, o piloto comandante Wagner Machado, 59, e o presidente da agremiação, Lucas Meira, de 32 anos. A equipe enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde em Goiânia.

O presidente do Palmas, Lucas Meira, foi meu colega de partido pelo Democratas, e hoje perdemos um grande companheiro.

Eduardo Siqueira Campos

Deputado Estadual

Lázaro Botelho e Valderez Castelo Branco

Consternados, recebemos neste domingo, 24, a notícia do falecimento do presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e do comandante Wagner, em trágico acidente aéreo.

Neste momento tão doloroso, rogamos a Deus para que dê forças aos familiares e amigos, para que tenham como lenitivo a esperança da ressurreição.

(Disse Jesus) “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas”. Mateus 11:28,29

Lázaro Botelho e Valderez Castelo Branco

Lúcio Campelo

É com imenso pesar que recebo a trágica notícia de falecimento de parte da equipe do Palmas Futebol e Regatas neste domingo, 24, por acidente de avião no distrito de Luzimangues (Porto Nacional). O terrível acidente vitimou o presidente do clube, Lucas Meira, e os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do piloto da aeronave, o comandante Wagner Machado.

Jovens atletas que tiveram seus sonhos interrompidos. Neste momento de dor, rogo a Deus para que conforte os corações dos familiares. Meus sinceros sentimentos.

Lúcio Campelo e Família