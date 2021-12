por Redação

As chuvas que cairam fortes sobre o Tocantins durante os últimos dias, a exemplo de grande parte do Brasil, impactou diversos municípios no Estado. Na tarde desta segunda-feira, 27, o governador Wanderlei Barbosa conversou com os prefeitos de Peixe, de Paranã e de Miracema do Tocantins, que estão entre os municípios atingidos. Como resposta imediata, o Governador determinou à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) que designasse cestas básicas para atendimento das famílias necessitadas de alimentos, além de agir em parceria com os municípios para levantamento de outras necessidades urgentes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins também foi acionado e já enviou, ainda nesta segunda-feira, equipes para os municípios de Paranã e Miracema, onde estão atuando, junto às Defesas Civis municipais, no atendimento imediato de socorro, resgate e levantamento das situações de risco e perigo.

O governador Wanderlei Barbosa determinou ainda que a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) acompanhe de perto os impactos das chuvas e cheias nos municípios e atue para que os danos à infraestrutura de estradas sejam reparados com agilidade, de forma a minimizar os problemas de escoamento de gêneros de primeira necessidade, como alimentos, e de transporte da população.

Além dessas medidas imediatas nestas cidades, todos os demais municípios atingidos serão acompanhados e atendidos pelo Governo Estadual. A partir desta terça-feira, 28, equipes do Corpo de Bombeiros irão se deslocar para os municípios mais ao norte do Estado, de forma a atender àqueles municípios.