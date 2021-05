Share on Twitter

O advogado e agropecuarista Caio Henrique Bernardes Guimarães, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 28, em decorrência de complicações da COVID-19. “Clamo ao nosso bom e amado Deus que console seus corações, assim como de sua esposa Liliane, de sua filha, demais familiares e amigos”, manifestou o governador.

Por meio da nota, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse externou pesar pela morte de Caio Guimarães.

Nota de pesar pelo falecimento de Caio Henrique Bernardes Guimarães

Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento do jovem advogado e produtor rural gurupiense, Caio Henrique Bernardes Guimarães, ocorrido nesta sexta-feira, 28, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Caio Bernardes é filho do empresário e engenheiro civil Lúcio Guimarães e da professora Jussara Bernardes aos quais, neste momento de pesar, externo meus sentimentos e clamo ao nosso bom e amado Deus que console seus corações, assim como de sua esposa Liliane, de sua filha, demais familiares e amigos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins