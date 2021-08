por Wesley Silas

“A pavimentação da TO-365 do Trevo da Praia deve ser a primeira grande obra iniciada após o lançamento do programa Tocando em Frente”, disse.

“O governo está finalizando a parte de documentação e início da obra será de imediato. É grande a possibilidade de ser ainda nesse mês. Na pior das hipóteses no começo de setembro. Mas a vontade do Governador é que seja ainda em agosto”, completou.

Segundo o Diário Oficial do dia 07 de junho o Consórcio FCA – FBS/Coceno/Ambienger e o Consórcio Gurupi – Domus/Eixo Norte/LM Projetos foram classificados para “execução dos serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte corrente e Programas Ambientais para implantação da Rodovia TO-365, somente para o trecho entre o entroncamento da BR-153 ao Km 50 (Gurupi), com extensão de 50,25 km”.

Durante a vinda do governador será entregue as reformas do Ginásio Idanizete de Paula e ao Estádio Resendão e anunciado “projeto piloto de iniciação esportiva para as crianças e jovens”, conforme informou a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, em recente entrevista ao Portal Atitude. Outro projeto que deverá acontecer em parceira com a Prefeitura de Gurupi é o Parque Línear do Pouso do Meio e uma Escola modelo de Tempo Integral.