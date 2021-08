O mês de setembro do governador Mauro Carlesse inicia com agenda positiva pelo interior do Tocantins. Serão entregues kits de alimentação e o chefe do Executivo Estadual ainda assinará Ordens de Serviço de importantes obras para a população tocantinense.

Infraestrutura

Nesta quarta-feira, 1° de setembro, o governador Mauro Carlesse cumpre agenda em Lagoa da Confusão, onde, às 11h30, assina Ordem de Serviço para a construção da TO-255 entre Lagoa da Confusão e Barreira da Cruz. O trecho a ser construído tem 47,29 km de extensão e deve ser entregue em até 860 dias. O valor do investimento é de R$ 47.163.515,85.

Após a assinatura, o Chefe do Executivo Estadual reúne-se com o prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Soares, e produtores rurais, para discutir as demandas da região.

No mesmo dia, às 15h30, já em Aliança do Tocantins, o governador Mauro Carlesse assina a Ordem de Serviço para reconstrução da Rodovia TO-070, no trecho que liga o município a Brejinho de Nazaré. O valor da obra é de R$ 23.270.228,30 com financiamento do Banco Mundial, por meio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável (PDRIS). A previsão é de que a obra seja entregue em dezembro deste ano.

As obras das rodovias da TO-070 e da TO-255 são uma demanda antiga das comunidades locais e que o governador Mauro Carlesse resolveu tirar do papel. Além de melhorar o tráfego das regiões, as rodovias permitirão também um melhor escoamento das produções locais.

Educação

Ainda em Aliança do Tocantins, às 16h30, no Colégio Militar Costa e Silva, o governador Carlesse participa da entrega de kits de alimentos para estudantes da rede pública e de certificados para jovens empreendedores.

Em Gurupi, onde encerra a agenda do dia, o Governador participa do lançamento do programa de Monitoria e Acompanhamento Esportivo Escolar (MAEE). A solenidade ocorre no Estádio Resendão, às 18h30.

Trevo da Praia

Nesta quinta-feira, 2, o governador Mauro Carlesse vai ao povoado Trevo da Praia, onde, às 10 horas, assina Ordem de Serviço para a construção da Rodovia TO-365 ligando o povoado a Gurupi. O investimento na obra será de R$ 68.609.543,31 e com previsão de entrega em até 29 meses.

Juntas, as obras a serem lançadas, nesta semana, somam mais de R$ 130 milhões em investimentos.

Edição: Karla Rezende