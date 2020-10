Governador Carlesse entrega 24 leitos clínicos Covid-19 no Hospital Geral de Gurupi nesta sexta

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, entrega nesta sexta-feira, 30, às 10 horas, os primeiros 24 leitos clinicos do Hospital Geral de Gurupi (HGG), uma das maiores obras na área da saúde, do Governo do Estado. Os referidos leitos serão utilizados para o tratamento da Covid-19.

Por Redação

O governador Mauro Carlesse está cumprindo o compromisso que fez com a comunidade gurupiense e região sul do Estado do Tocantins há 45 dias, de ampliar a oferta e assistência de leitos clínicos, que podem ser transformados, rapidamente, em leitos de UTI, caso haja necessidade.

Ao término da obra, o HGG terá capacidade total de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região. Também contará com um auditório para aproximadamente 200 pessoas, elevador e captação de energia solar para aquecimento de água.

Serviço

O que: Entrega de 24 leitos do Hospital Geral de Gurupi

Quando: Sexta-feira, 30 de outubro

Onde: Hospital Geral de Gurupi

Horário: às 10 horas