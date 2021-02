O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou à Secretaria de Estado da Saúde, nesta terça-feira, 23, que tome todas as providências necessárias para a instalação de 16 novos leitos de UTI Covid (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Geral de Palmas e outros 20 no Hospital Geral de Gurupi.

Por Redação

A decisão do governador Mauro Carlesse se baseia no aumento do número de leitos ocupados nos hospitais estaduais, que ultrapassou a marca de 70% e também por conta da ocupação total dos leitos da rede privada.

“Mesmo o Governo Estadual sendo o responsável por 95% dos leitos Covid no Tocantins, nós não paramos um dia sequer de trabalhar e de monitorar a situação. E como estamos vendo aumentar a demanda, vamos aumentar os leitos, pois precisamos atender a nossa população na hora que precisar. Quem está doente não pode ficar esperando um leito, já tem que estar pronto”, afirma o Governador.

Gurupi

Outra determinação do governador Mauro Carlesse é que os leitos clínicos implantados no Hospital Geral de Gurupi sejam preparados para a instalação de mais 20 leitos de UTI. “É mais uma medida para que nossa população seja atendida. A estrutura do HGG é muito boa, os leitos estão prontos e podem ser transformados em mais 20 leitos de UTI. Nossa intenção e o nosso planejamento são para que a rede de saúde do Estado esteja preparada e nosso povo seja atendido quando precisar”, destaca.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Governo do Tocantins implantou 365 leitos Covid nos hospitais estaduais e também por meio de contratação de leitos na rede privada, todos atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Destes, 138 leitos são de UTI. Assim que os 16 leitos do HGP e os 20 leitos do HGG estiverem em operação, o Tocantins chegará a 174 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, todos sob a gestão estadual.

Protocolos de Segurança

Além da constante ampliação no número de leitos Covid, o Governo do Tocantins prossegue orientando a população a manter o distanciamento social, usar máscaras, manter hábitos de higiene e que não promovam qualquer tipo de aglomeração. “Todos têm que fazer sua parte. A parte do Governo é atender a população e a dos cidadãos é evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Se todos ajudarem, vamos vencer logo essa pandemia”, finaliza.