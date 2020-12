Governador Carlesse convoca secretários e presidentes de autarquias para apresentarem balanços das ações feitas em 2020

No momento de encerramento anual do exercício financeiro e de avaliar os trabalhos realizados pelos secretários e presidentes de autarquias, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) irá acompanhar os relatórios sobre os resultados de cada pasta e a prestação de contas das ações executadas em 2020 numa reunião que acontece nesta terça-feira, 8, no Palácio Araguaia.

por Wesley Silas

Segundo a Secretaria de Comunicação do Tocantins, a reunião está marcada para acontecer às 14h no Palácio Araguaia e todos os gestores terão a oportunidade de apresentar seus relatórios.

“O governador Mauro Carlesse tem por costume acompanhar de perto as ações de cada pasta integrante do Governo do Tocantins e as reuniões com os Secretários e Presidentes de Autarquias ocorrem a cada 90 dias”, informou.