O Decreto assinado nesta quinta-feira, 04, pelo governador Mauro Carlesse é considerado um importante passo no processo de expansão da UnirG após o Conselho Estadual de Educação (CEE-TO) ter credenciado o campus universitário de Paraíso do Tocantins no mês de janeiro de 2021. Em entrevista ao Portal Atitude a reitora da instituição, Dra. Sara Falcão disse que o Decreto permitirá a realização do vestibular para o dia 18 de abril.

por Wesley Silas

“É uma alegria muito grande em estar podendo anunciar para toda a comunidade que Paraíso também vai ter um curso de medicina com a nossa Unirg”, disse o governador ao assinar o Decreto.

De acordo com a reitora da Unirg, Dra. Sara Falcão, a assinatura do Decreto entusiasma a academia para abertura de novos Campus da Universidade de Gurupi em outras cidades do Tocantins.

“A Universidade de Gurupi se sente extremamente grata pela confiança depositada em nós, pela liberação deste curso e que agora temos a data do dia 18 de abril para realização do vestibular em Paraíso com a publicação deste Decreto. Iremos levar a Unirg para Paraíso e para outras cidades do Estado do Tocantins”.