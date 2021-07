por Redação

Em Sítio Novo do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, onde cumpriu agenda de trabalho nesta quarta-feira, 21, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assinou convênio de custeio para realização das cirurgias eletivas no Hospital Municipal José Henrique Cardoso Borba. O Chefe do Executivo Estadual também assinou termo de cessão de uso de equipamentos hospitalares pela unidade.

Os atos foram assinados durante a solenidade de reinauguração do Hospital que, após oito anos sem funcionar, passou por reforma e ampliação das instalações, e agora possui 16 leitos clínicos. A unidade de pequeno porte conta, ainda, com sala de cirurgia, raio X, ultrassonografia e outros equipamentos adquiridos por meio de emendas parlamentares.

O convênio estabelece repasse financeiro por parte do Governo do Tocantins na ordem de R$ 200 mil mensais destinados a Prefeitura de Sítio Novo, que serão utilizados na manutenção do Hospital Municipal José Henrique Cardoso Borba, bem como na realização de cirurgias eletivas.

O governador Mauro Carlesse lembrou que atualmente o Estado conta com uma demanda de 60 mil cirurgias e a saúde é prioridade. “Essa iniciativa vai ajudar a desafogar as unidades de saúde da região e é nossa obrigação cuidar da saúde do povo. É muito oportuna a iniciativa dos parlamentares que destinam emendas para estruturar hospitais como esse”, frisou.

O prefeito de Sítio Novo, Alexandre Farias, destacou que o convênio é muito importante para a cidade e para todo o Bico do Papagaio. “Estávamos sofrendo bastante porque não é fácil uma prefeitura do nosso porte abrir um hospital. Agora vamos realizar as cirurgias eletivas, assistir melhor a nossa população e reduzir o fluxo de pacientes no hospital de Augustinópolis. Estamos agradecidos ao governador Mauro Carlesse”, pontuou.

Obras

Durante a solenidade o governador Mauro Carlesse anunciou o asfaltamento do acesso do povoado Olho D’Agua do Coco à rodovia TO-201 e a Sítio Novo. De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Agência de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarim, o trecho conta com 1.658 metros e está orçado em R$ 1,5 milhão.

Povoado Grotão

O Governador também anunciou o início das obras de melhoria de infraestrutura, urbanização e segurança viária do Povoado Grotão, localizado às margens da TO-201, em Axixá.

O projeto é piloto e visa garantir a segurança dos moradores impactados pela rodovia. A obra terá R$ 3,2 milhões em investimentos e será financiada pelo Banco Mundial, com recursos do Programa de Desenvolvimento Regional, Integrado e Sustentável (PDRIS).

“O projeto executado no Povoado Grotão servirá de modelo para beneficiar comunidades semelhantes em diversas partes do mundo”, explicou a secretária Juliana Passarin. A expectativa é de que a ordem de serviço seja dada nos próximos dias e a obra seja entregue ainda este ano.

Identificação

Ainda na solenidade de reinauguração do Hospital Municipal, o Governo do Tocantins anunciou a instalação de um Núcleo de Identificação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), para atender a comunidade de Sítio Novo.

Inauguração e visita

A agenda de trabalho do governador Mauro Carlesse em Sítio Novo do Tocantins, incluiu a participação na inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal Jarbas Passarinho, no Distrito Olho D’água do Coco, e inauguração da Quadra Poliesportiva Augusto Leal de Almeida. Ao lado do prefeito Alexandre Farias, o Governador também visitou obras de calçamento de várias ruas da cidade e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Araújo.

Posto fiscal

Ainda no Bico do Papagaio, o último compromisso do governador Mauro Carlesse foi inaugurar o Posto Fiscal Bela Vista, no município de São Miguel do Tocantins. O pátio do Posto Fiscal passou por ampliação, pavimentação e iluminação, e o prédio administrativo foi reformado. A reforma e ampliação faz parte do Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco) e custou R$ 1,4 milhão.

Presenças

A agenda do governador no Bico do Papagaio foi acompanhada pelo vice-governador Wanderlei Barbosa; senador Eduardo Gomes; deputados estaduais Jair Farias, Vanda Monteiro, Clayton Cardoso, Fabion Gomes, Olintho Neto; e prefeitos e vereadores de toda a região.