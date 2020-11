Fórum Estadual de Lixo e Cidadania do Tocantins se reúne virtualmente para deliberar pautas ambientais

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o projeto de coleta seletiva desenvolvido no município de Marianópolis-TO

Robson Corrêa/ via ascom

Na manhã desta quinta-feira, 12, os membros do Fórum Estadual de Lixo e Cidadania (FELC-TO) se reuniram virtualmente para deliberar pautas relacionadas à gestão dos resíduos sólidos no Estado.

Uma das pautas do encontro foi a apresentação do vídeo que conta a história da coleta seletiva na cidade de Marianópolis- TO. Segundo a secretária municipal do Meio Ambiente, na época da criação do projeto, Ângela de Freitas Barbosa, “o trabalho foi feito inicialmente com os comerciantes e logo se estendeu para as escolas e outros pontos da cidade, e a partir daí o número de adebtos foi se multiplicando e ganhando outros espaços para divulgação, inclusive as redes sociais”.

A então secretária também destacou que “os alunos foram motivados com prêmios no final do ano para quem conseguisse entregar mais materiais para reciclagem nos pontos de coleta do município, além das aulas de educação ambiental que foram incluídas na grade escolar”.

Ainda durante o encontro a engenheira ambiental da Fundação de Meio Ambiente de Palmas (FMA), Roodineya Williams, informou sobre a articulação de uma parceria entre a instituição e uma indústria, que tem como objetivo fazer a coleta do óleo usado para dar destinação correta ao material. A previsão é que nos próximos dias sejam divulgados nos veículos oficiais da FMA, os locais e horários que serão realizadas as coletas.

Atualmente Palmas conta com cinco Ecopontos sendo eles: Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Defensoria Pública, Corregedoria, 603 sul, 405 sul e a FMA. Nos Ecopontos é possível fazer o descarte de papel, papelão, alumínio e plástico.

Participantes

Participaram do encontro representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Conselho Regional de Biologia 4ª Região (CRBIO4), Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS), Secretaria da Educação (Seduc), PMW Lixo Zero, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Sólidos de Palmas (Ascamares), Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Centro Norte de Palmas (Ascampa), Ministério Público do Tocantins (MP-TO), Secretaria Meio Ambiente Município de Fátima-To e a Fundação de Meio Ambiente de Palmas (FMA).