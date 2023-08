Por Redação

O misterioso estrondo seguido de um clarão está sendo comentado nas redes sociais por moradores da cidade de Sandolância, localizado no Portal da Ilha do Bananal, a 380,3 km de Palmas. “Aqui clareou tudo e barulho foi muito grande, deu uma estremecida e estamos deitados na rede aqui fora e deu para ver tudo”, disse uma moradora de uma fazenda que fica a 18km de Sandolândia.

Ainda sem confirmação há possibilidade o clarão e o estrondo possa ser provocado por um meteoro.

Depois de clarão seguido por explosões, motorista se assusta com clarão próximo a Brejinho de Nazaré

“Eu vi que você noticiou um clarão em Sandolandia. Eu cheguei de Palmas agora e na hora que eu fiz o trevo de Brejinho de Nazaré que vira para Porto Nacional um clarão desceu do céu e do nada começou a pegar fogo e em seguida sumiu. Muito estranho e me arrepiei por inteiro. Coisa mais estranha do mundo”, disse ao Atitudeto.

Um clarão também foi visto em Gurupi

Imagem registrada por um morador de Sandolândia