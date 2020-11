Forte chuva derruba árvores na BR-153 e interdita parcialmente pista entre Talismã e Alvorada

Na rodovia BR-153, o trecho entre as cidades de Talismã e Alvorada, registrou a queda de uma grande quantidade de árvores sobre as duas pistas, a qual interditou parcialmente o trânsito.

por Régis Caio

A Defesa Civil recebeu a informação do Corpo de Bombeiros sobre a situação da pista próximo a Talismã, e o caso foi informado a PRF, que os veículos estavam passando pelo acostamento, a equipe da Defesa Civil conseguiu solucionar o caso.

A Policia Militar fez o controle do transito utilizando o sistema “Pare e Siga” no trecho de maior complexidade. A Fazenda Vaca Branca tambem colabou com maquina e um funcionário para sanar a situação.

A rodovia BR-153 não foi à única que sofreu com a chuva. Casas pela região ficaram destelhadas pelo forte vendaval. As propriedades da região do Canoeiro foram as mais prejudicadas. O trabalho da Defesa Civil teve inicio as 07:30 e foi até as 13:30 horas.