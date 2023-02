Por Redação

A estrutura, que nestes quatro dias de festa tem recebido muitos elogios do público, este ano veio com uma grande novidade: um túnel de 58 metros para passagem dos trios; além de 12 tendas para a praça de alimentação, que este ano ficou em um novo espaço, bem próximo ao túnel, o que facilitou o acesso do folião; arquibancada para 1.500 pessoas, 30 camarotes; 50 banheiros químicos. Outra novidade foi o camarote para imprensa, um local amplo para que os profissionais da comunicação realizem seu trabalho com mais comodidade, conforto e uma melhor visão do circuito; camarotes para a Polícia Militar; estandes para Polícia Militar, Corpo de bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Comunicação.

O diretor geral do Portal RR10, Rogério Rodrigues, elogiou a iniciativa da organização ter pensando em um ponto específico para a imprensa. “Parabenizar a prefeita Josi Nunes por essa iniciativa. Do tempo em que trabalho na imprensa e cubro Carnaval é a primeira vez que a imprensa teve um local especifico, com visão privilegiada do circuito para melhor fazermos o nosso trabalho. Um local seguro, com mesas, cadeiras, perto da base da polícia. Só mesmo parabenizar a prefeita Josi Nunes, a secretária de Cultura Amanda, o secretário de Comunicação, Élcio Mendes por terem pensando nesse espaço para nós da imprensa realizarmos o nosso trabalho”, relatou.

Foram investidos cerca de R$ 3 milhões para a realização da festa com previsão de grande movimentação financeira entre os setores da economia.

Além de toda a estrutura, Prefeitura também fez grande investimento na contratação de músicos regionais para animar os foliões.

A Associação de Músicos de Gurupi (ASCOMG) que representa os artistas regionais: Banda Balançaí, Amigos do Samba, Kaçula, Banda Eclipse, Chico Chokolate, Deusa Pinheiro, Zdubai, Skema do Brasil, Pedro Henrique & Eduardo, Luciana Alves, Letícia Melo, Silon Santos ,Mistura Nativa, Rafael Barbosa, Nailson Lima, Alan dos Teclados, Grupo Tok Geral, Véi de Bengala, Higor Queiroz, Isaac Rodrigues, Mário Souzza e sanfoneiros, que se apresentaram no Carnaval agradeceram ao público e enfatizou a importância do espaço para que os artistas locais também pudessem trabalhar nesse evento e levar alegria aos foliões.

“Queremos agradecer a prefeita Josi Nunes por ter atendido nosso pedido em contratar o máximo de nossos artistas. Foi de grande valia, mais uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho com excelência em nossa cidade. O sentimento é de dever cumprido”, declarou a presidente da Associação, Deusa Pinheiro.

O cantor Chico Chokolate, veterano em Carnaval, também parabenizou a organização do evento. “Estamos contentes e com a sensação de dever cumprido. A organização está de parabéns pela estrutura oferecida para que nós pudéssemos mostrar o nosso trabalho. Quero agradecer a prefeita Josi pelo empenho e boa vontade para conosco”, concluiu.

Os foliões aprovaram a estrutura e gostaram muito do túnel. “A festa está linda. A estrutura maravilhosa. Amei esse túnel”, disse a nails designer Solange Souza.

Quem também aprovou a organização foi a dona de casa Vanusa Ferreira, que curtiu a folia nas arquibancadas com a família. “O local está seguro, daqui temos uma boa visão da avenida. A festa está ótima”.

Emprego e renda

Enquanto para alguns a festa é muita curtição, para outros, é momento de faturar. O vendedor de espetinhos Sérgio da Costa, que pela primeira vez foi trabalhar no circuito, disse que a decisão de trabalhar nestes dias de festa foi muito acertada, pois as vendas estão ótimas e superou as expectativas.

“Estávamos meio receosos, mas valeu à pena, estamos vendendo bem. A estrutura aqui para nós ficou boa e ano que vem pretendo voltar”, disse.

Maria Ivone Silva, que comercializa sanduíches e caldos, trabalha nos dias de folia pela quarta vez, também afirmou que as vendas estão sendo boas e está tendo um lucro considerável na festa.

A prefeita Josi Nunes comentou sobre a alegria da realização desse evento. “As pessoas aprovaram a festa, estão gostando, estamos tendo um feedback legal e isso é muito bom. A festa foi pensada com todo o carinho tanto para o folião quanto para quem estava aguardando para ampliar a renda”, disse.