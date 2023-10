Focos de incêndios em linha de transmissão deixa parte de Gurupi sem energia elétrica

por Wesley Silas

Os gurupienses vivenciaram nesta segunda-feira, 02, problemas com oscilações de energia, falta de energia e e falha na telefonia móvel, deixando muitos sem internet. No início da noite, grande parte da cidade ficou no escuro em meio a uma forte onda de calor.

“Foram registrados 2.725 focos de fogo no estado, sendo alguns deles por baixo da linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), que traz energia para o Tocantins, o que vem afetando a qualidade da energia entregue, causando instabilidade no fornecimento de energia em algumas localidades na região sul do estado”, informou a Energisa. Confira a íntegra da nota:

NOTA

A Energisa informa que ao longo desta segunda-feira, 02 de outubro, foram registrados 2.725 focos de fogo no estado, sendo alguns deles por baixo da linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), que traz energia para o Tocantins, o que vem afetando a qualidade da energia entregue, causando instabilidade no fornecimento de energia em algumas localidades na região sul do estado. Esse é o principal motivo da oscilação de energia. Neste momento, são 522 focos de fogo em andamento.

Desde o início das ocorrências, o Centro de Operação da Energisa vem atuando em manobras para repor a energia e em contato com ONS (operador nacional do sistema) para colher informações sobre a normalização do suprimento de energia no SUL do ESTADO, que ainda esta desligado por conta do incêndio.