A partir de agora o morador de Gurupi tem um novo canal para entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. O “Disque Limpeza Urbana” está à disposição da comunidade que pode ligar para tirar dúvidas, fazer denúncias, dar sugestões, informar e até sugerir ideias que auxiliem na manutenção e limpeza de nossa cidade.

O telefone (63) 3315-0069 está disponível de segunda à sexta-feira, das 08 às 14 horas.

“Não é atribuição e nem obrigação do Poder Público Municipal a realização de retiradas de entulhos, restos de construção civil das obras, galhadas e de móveis velhos descartados irregularmente em vias públicas, calçamento e canteiros centrais. A população também tem a sua parcela de contribuição e ajuda muito não descartando esses resíduos de forma irregular e denunciando quando se deparar com estas situações”, frisou o Secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, informando que em breve será divulgado um novo cronograma da coleta de lixo doméstico.

A Secretaria de Infraestrutura ressalta que a retirada dos entulhos de obras de construção civil, galhadas, móveis velhos, entre outros, é de responsabilidade do proprietário da obra, locatário ou responsável pelo descarte. Estes resíduos devem ser descartados no Aterro Sanitário Municipal e a orientação é que antes o morador ligue no “Disque Limpeza Urbana”.

Os entulhos da construção civil não serão coletados pelo Município, pois são de responsabilidade do proprietário do imóvel, locatário ou responsável pela obra, conforme o Artigo 274, da Lei 1.224/98 do Código de Posturas Municipal.