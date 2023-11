Fique de olho! PRF inicia operação de radares no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080)

Por Redação

Radares foram instalados com base em resolução do CONTRAN e Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Limites de velocidade são definidos pelo Código de Trânsito e locais para instalação de sinalização e equipamentos foram definidos em conjunto com PRF e ANTT.

Passam a operar, a partir do dia 20 de novembro, os 80 radares instalados pela Ecovias do Araguaia no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080). Em Goiás, foram 68 equipamentos instalados e 12 no Tocantins.

A operação dos radares e autuação dos infratores é atribuição da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Todas as imagens dos radares são analisadas por uma central de processamento terceirizada da concessionária e, após a coleta das informações necessárias, são enviadas à PRF, que é responsável por emitir os autos de infração.

Entre os 80 equipamentos, 56 operam com velocidade máxima de 80km/h e nove operam em velocidade máxima de 100km/h para veículos leves e 80km/h para veículos pesados. Os limites de velocidade para a rodovia são estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

LOCALIZAÇÃO DOS RADARES E SINALIZAÇÃO

Todos os locais de instalação foram definidos com base na Resolução 798/2020 do CONTRAN e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. A definição dos locais de instalação foi feita em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após estudos técnicos previamente realizados, que consideram estatísticas de acidentes, fluxo de veículos e perímetro urbano das vias.

Já a sinalização, seja ela horizontal ou vertical, foi implantada conforme projeto previamente aprovado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), respeitando a todos os requisitos solicitados pelas normas brasileiras vigentes e manuais de engenharia viária e de tráfego.