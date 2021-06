por Ana Elisa Martins

A equipe do Instituto Natureza do Tocantins resgatou nesse final de semana passado, um filhote de Onça Parda (Puma concolor) que havia sido encontrado na beira da rodovia TO 010, próximo ao município de Natividade. O Animal foi resgatado pelo Coordenador do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Centro de Fauna do Tocantins (Cefau), o zoólogo Daniel Albernaz que efetuou os protocolos de encaminhamento do animal para o Cefau, local onde a espécie ficará sob observação e receber os primeiros cuidados.

O pedido de resgate foi feito por uma moradora de Natividade que, segundo ela, encontrou o animal andando na beira da rodovia sozinho e um pouco fraco. A moradora então pegou o animal, levou para casa e deixou em uma gaiola com água e leite enquanto aguardava o resgate da equipe do Naturatins. De acordo com Daniel Albernaz, quando um cidadão comum encontrar algum animal silvestre não é indicado que o cidadão faça o resgate, “Dona Maria foi quem resgatou e levou para casa, o que não é indicado, por se tratar de um animal selvagem que mesmo filhote pode ser perigoso. Mas também foi essa atitude que salvou a vida desse filhote, que provavelmente morreria atropelado ou de fome”, conta Albernaz.

Onça Parda

A Onça Parda é uma espécie terrestre com a mais ampla distribuição geográfica das Américas. Ocorre desde o Canadá até o Chile, incluindo todo o território brasileiro. É um dos mais bem adaptados felinos do novo mundo, podendo ocupar diversos tipos de ambientes ao longo do continente.

A onça pode medir até 150 cm, sem a cauda, e pesar entre 53 e 72 kg, apesar de haver registros de machos com mais de 110 kg. A espécie varia muito ao longo de sua distribuição em peso e tamanho. Populações dos extremos do continente (Chile e Canadá) são animais maiores e mais robustos, pesando em média 75 kg. Já populações de regiões tropicais tendem a ser menores, pesando por volta de 50 kg. A coloração da pelagem varia do cinzento-claro até o marrom-avermelhado. É o segundo maior felino das Américas, atrás apenas da onça-pintada.

Considerada como “vulnerável” de acordo com a lista nacional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e como “pouco preocupante” pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). A espécie sofre diminuição da população devido a diferentes fatores, como caça esportiva, preventiva ou caça por retaliação à predação de animais domésticos; perda e fragmentação de habitat e atropelamentos.