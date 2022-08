A diretora do SENAI, Márcia Rodrigues, participou do lançamento do projeto representando o presidente da FIETO, Roberto Pires. Na ocasião a diretora, falou do orgulho da FIETO em ser parceira.

“Acreditamos na pauta da educação, no desenvolvimento pela inclusão. Entendemos que educar transforma pessoas em cidadãos proativos, participantes e atuantes, mas só atuamos quando temos conhecimento e oportunidades, isso nos leva a estar alertas quanto à utilização de recursos, e estes quando bem empregados geram desenvolvimento”, ressaltou Marcia Rodrigues.

Seis cidades do estado (Araguatins, Colinas, Guaraí, Gurupi, Palmas e Porto Nacional) integram o projeto que capacitará cerca de 10 mil alunos do Tocantins a serem fiscais, ou seja, estarem atentos sobre a aplicação dos recursos públicos.

São parceiros do Tribunal de Contas na realização do projeto: as prefeituras das cidades participantes, por meio das respectivas secretarias municipais de Educação, a FIETO, o Sebrae/TO e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio).

Por Aurielly Painkov