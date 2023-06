Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, marcou presença na noite desta quarta-feira, 14, na cerimônia de abertura oficial da 3ª edição da Feira Gurupi Tem.

O evento, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com o apoio da Prefeitura de Gurupi, tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de negócios locais e promover a exposição de produtos e serviços da região.

A Feira Gurupi Tem é reconhecida como uma importante vitrine para os empreendedores da cidade, proporcionando um espaço de interação entre empresários, consumidores e parceiros comerciais. O evento, que ocorre anualmente, se destaca por promover o crescimento econômico local, estimulando a geração de empregos e a movimentação financeira no município.

Durante a abertura, a prefeita Josi Nunes destacou a importância da Feira Gurupi Tem para a economia local e ressaltou o compromisso da sua gestão em apoiar iniciativas que fortaleçam o comércio e os empreendedores da região.

“A Feira Gurupi Tem é um evento de extrema relevância para a nossa cidade, que tem crescido muito no setor econômico. Além de promover a visibilidade dos produtos e serviços locais, o evento contribui para a geração de renda e o fortalecimento dos negócios em Gurupi. Estamos comprometidos em apoiar os empreendedores e oferecer as condições necessárias para o crescimento da nossa cidade”, afirmou a Prefeita.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Rerison Castro, afirmou que a Prefeitura de Gurupi tem sido uma das principais parceiras da entidade. “Se tratando de município, Gurupi é uma das principais parceiras do Sebrae, a prefeita Josi Nunes colocou o desenvolvimento econômico como um pilar de sua gestão e tem no Sebrae um amparo necessário para que isso ocorra. É através dos pequenos negócios que se gera emprego, renda e desenvolvimento para a região, e a Prefeitura de Gurupi se coloca em todas as principais feiras, eventos, palestras e capacitações como um parceiro do Sebrae”, disse.

Ainda sobre a parceria da Prefeitura de Gurupi na realização da feira, o gerente regional do Sebrae, Thiago Milhomem, ressaltou que foi fundamental.

“Sem a Prefeitura não conseguiríamos realizar um evento como este, porque a administração municipal é parceira em todos os pontos, inclusive na cessão do espaço, pois a Prefeitura é que tem a chave da cidade. E a prefeita Josi Nunes está sempre em parceria conosco, nos ajudou muito no início da Feira Gurupi Tem, e hoje o evento é um sucesso graças a essa parceria do Sebrae com a Prefeitura de Gurupi”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, enfatizou que as expectativas para esta edição são as melhores possíveis. “Essa vai ser a melhor das edições da Gurupi Tem. Todas foram um sucesso, mas neste ano nós vivemos um dos melhores momentos do ponto de vista econômico na nossa cidade, com crescimento em todas as áreas, investimentos privados, surgimento de novos negócios, e tudo isso motiva o investidor, o empresário ou prestador de serviço a mostrar o que tem. Estou muito otimista com a feira”, relatou.

Confira a fala de algumas autoridades presentes:

Diretor técnico do Sebrae, Rogério Ramos, comenta a importância da 3ª Edição da GurupiTem considerada a maior feira de varejo do sul do Estado

Prefeita Josi Nunes parabeniza o Sebrae paela 3ª Edição da Feira GurupiTem. Na ocasião ela comentou sobre duas importantes reuniões que acontecem nesta semana; uma delas com os representantes da Ecovias Araguaia, responsável pela duplicação da BR-153 e outra com representantes da Infraero que ira administrar o Aeroporto de Gurupi.

Representando o parlamento Estadual, deputado Gutierres Torquato comenta o crescimento da GurupiTem na sua terceira edição.

Vice-presidente do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac Tocantins, Domingos Tavares, presente na maior feira de varejo do sul do Estado, a Gurupi TEM.

O evento

A 3ª edição da Feira Gurupi Tem conta com a participação 130 expositores, representando setores como gastronomia, moda, artesanato, agronegócio e tecnologia, que irão comercializar seus produtos e serviços em um espaço de 5.300 metros quadrados até o próximo sábado, 17.

A expectativa da organização é movimentar R$ 4 milhões em negócios, e a previsão é de um público de 30 mil visitantes. Na programação, estão previstos: Espaço Moda e Beleza, Apresentações Culturais, Desfiles, Estandes de Produtos e Serviços Diversos, Praça de Alimentação, Espaço Plantas e Flores, Espaço Pet e Salão do Automóvel.