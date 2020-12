Feira Gastronômica de Dianópolis começa hoje,11, e vai até amanhã, dia 12

Os visitantes podem degustar pratos variados comercializados em 15 estandes.

Por Dandara Barbosa

Para aquecer o setor gastronômico de Dianópolis, a Prefeitura e o Sebrae Tocantins realizam, entre os dias 11 e 12 de dezembro, a Feira Gastronômica de Dianópolis. O evento tem como tema: “A Capital do Mundo e Seus Sabores”. Os visitantes podem degustar pratos variados comercializados em 15 estandes.

Segundo o prefeito, Gleibson Moreira, além de incentivar e valorizar a gastronomia local, objetivo do evento é fomentar a economia dos pequenos empreendimentos do nicho gastronômico da cidade, prejudicados durante a pandemia.

“Impossibilitado de realizar o segundo Festival Gastronômico de Dianópolis devido a pandemia, pensamos em dar continuidade em organizar algum evento do segmento gastronômico, por isso uma feira gastronômica, mas com todas as medidas de segurança contra disseminação da covid-19,” explica o prefeito.

Os chefs e sócios Guilherme Moraes e Guiberth Soares levam para a feira a proposta de comida saudável e saborosa. Eles adaptaram dois pratos do restaurante, o Sanduíche Sertanejo e a Quiche da Terra, para valorizar os sabores locais e os produtores rurais da região.

Guilherme Moraes conta que é a primeira vez que participa de festivais e a expectativa da Feira Gastronômica é mostrar o que Dianópolis tem de melhor no quesito culinário.

“Os empreendedores precisam dessa força que o Sebrae e a prefeitura oferecem para a realização desta feira”, acrescenta o chef.

De acordo com o técnico do Sebrae, Antônio Curcino, esta é uma oportunidade para que as empresas tenham mais visibilidade e que melhorem o faturamento. “Os consumidores podem experimentar pratos da culinária tocantinense especialmente pensados para o evento com preços especiais”, destaca o analista técnico do Sebrae Tocantins.

A Feira Gastronômica acontece, das 18 horas às 23 horas, na nova praça central da cidade, inaugurada pela Prefeitura no dia do evento.

Confira os pratos que estão nos estandes:

1- Sanduíche Sertanejo e Quiche da Terra;

2- Vatapá do Duro e Macarrão de Pote;

3- Crepe de Chambari e Pastel da Roça;

4- Pastel de Carne de Sol com Banana da Terra;

5- Sabor Oriental do Duro

6- Bolo de Arroz, Peta e Quebrador e Geladinho;

7- Mousses e Torta de Frango;

8- Caldo de chambaril e Mini Pizzas;

9- Pastel de Frango Catupiry e Palmito e Pastel de Carne de Sol com Pequi;

10- Brigadeiro de Castanha de Caju;

11- Hot Dog e Pastéis do Fafá;

12- Especial com Queijo da Terra. Palmito, Calabresa e Catupiry;

13- Shiro e Hambúrguer Artesanal;

14- Coxinha das Dianas – 4 sabores e Cachorro Quente Cremoso;

15- Bolo de Amor Perfeito

Capacitações de aperfeiçoamento dos pratos ofertados na Feira Gastronômica

As capacitações para os empresários participantes foram realizadas no dia 9 de dezembro, pela consultora em gastronomia, Ruth Almeida, que compartilhou várias dicas sobre seleção e preparação de alimentos, temperos regionais, reaproveitamento, culinária afetiva, identidade regional e gastronomia criativa.