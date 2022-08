Por Redação

Uma Equipe Ambiental do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na execução da Operação Guardiões do Bioma em patrulhamento localizou às margens da Rodovia TO 374 no município de Crixas-TO sentido para Lagoa da Confusão a construção de uma Represa, sem licença do Órgão Ambiental.

Segundo o BPMA, o responsável pela construção foi autuado administrativamente pela equipe ambiental no valor de R$ 20 mil e foi confeccionando também Termo de Embargo conforme Lei de Crimes Ambientais.