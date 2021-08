Neste sábado o clima é de muito calor em Gurupi. Segundo o Instituto de Meteorologia a máxima para o dia é de 37º graus, característica que tem sido assim nesta época do ano, porém no dia 28 de agosto de 1968 uma forte chuva foi registrada no município gurupiense e é lembrada até hoje por quem viu aquele momento como uma das maiores já registradas na cidade. Alguns pioneiros chamam aquele episódio de “tempestade de pedras de gelo”.

por Régis Caio

O ano de 1968 foi marcado por vários acontecimentos importantes na história do mundo, dentre eles a Revolta de estudantes franceses, assassinato do ativista político Martin Luther King e manifestações pelo mundo contra guerra no Vietnã. No Brasil o ano ficou marcado pela passeata dos Cem Mil, quando estudantes fizeram protestos contra a Ditadura Militar e o presidente Costa e Silva decreta o famoso Ato Institucional número 5 (AI-5) período mais violento do governo dos militares.

Em Gurupi um fato também chamou a atenção em 1968 quando no início da tarde do dia 28 de agosto aconteceu a famosa “Tempestade de Pedras de Gelo”. O fenômeno é lembrado até hoje por pioneiros da cidade que lembram com detalhes daquele episódio.

“Foi uma das maiores chuvas que já aconteceu em Gurupi eu nunca vi cair tanta água igual aquele dia e para completar caíam também pedras de gelo. Eu estava internado no antigo hospital Delfino Aguiar quando começou a chover, eu fiquei com muito medo, pois ventava muito e as pedras de granizo batiam forte no telhado do hospital”, lembra o senhor José dos Santos, morador da Avenida Paraná e pioneiro da cidade.

Já o aposentado Pedro Alves conta que a chuva foi durante a tarde e só finalizou no início da noite. “Eu lembro que tinha uns barracões de lona ali na avenida Maranhão e eles foram derrubados pela ventania, depois ajudamos aquelas famílias a montar os seus barracos novamente. Foi água que não acabava mais e a tarde toda. Lembro-me que pessoas ficaram nas suas casas com muito medo daquela chuva forte, que na verdade é uma benção, pois nos dias de hoje e nesta época do ano só Deus para fazer chover novamente em meio ao calor forte”, conta ao finalizar que aquela chuva foi motivo de rodas de conversas entre os moradores de Gurupi no dia seguinte e se perpetuou por vários meses os comentários.