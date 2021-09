Share on Twitter

Serão entregues 122 títulos para as famílias da Vila do Dertins e 57 para famílias da Vila São José, pondo fim a uma espera de 40 anos. A ação faz parte do programa de desenvolvimento Tocando em Frente e será realizada por meio da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias).

A primeira entrega ocorrerá às 16 horas, na sede da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), na Vila Guaracy. Já a segunda entrega será às 17 horas, na Feira Joaquim Francisco Lopes, conhecida como Feira da Rua 13.

Prestigiar evento promovido pela prefeita Josi Nunes e Gleydson Nato

Após entrega dos títulos o governador Mauro Carlesse irá participar de um casamento comunitário organizado pela prefeita Josi Nunes e pelo vice-prefeito e secretário de Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Gleydson Nato. O evento acontecerá às 19h 30min. no Recanto dos Ipês.

Tocando em Frente

O programa Tocando em Frente, lançado em julho pelo governador Mauro Carlesse, objetiva o fortalecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios. O programa prevê aporte financeiro para todos os municípios, que juntos somam R$ 2,9 bilhões.