da redação

A batida aconteceu enquanto o grupo seguia em uma viagem de férias. Morreram no acidente: Wisley Silva Sousa (Esposo); Alexsandra Gomes Pereira (Esposa); Rodrigo Pereira Silva (Filho); Rafael Pereira da Silva (Filho); ltamira – Avó de Wisley

A previsão inicial era de que os corpos fossem velados em Gurupi, pois o casal e os filhos viviam na cidade e eram participantes ativos de uma igreja evangélica.

Só que a liberação dos corpos no IML de Barreiras acabou atrasando e os parentes optaram por fazer o velório e o sepultamento em Palmeirópolis – Wisley e a avó Altamira eram naturais da cidade.

A previsão é de que o enterro seja por volta das 17h. O impacto da batida foi tamanho que um dos carros ficou totalmente destruído. O segundo automóvel teve a parte frontal destroçada. Ambos ficaram atravessados na pista. O trânsito chegou a ser interrompido pela Polícia Rodoviária Federal.

Rafael, o filho menor, ainda foi socorrido com vida e levado para o hospital, mas não resistiu. Os membros da família morreram ainda no local do acidente. O motorista do outro veículo envolvido no acidente viajava sozinho e teve ferimentos leves.