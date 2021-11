por Wesley Silas

Em novembro de 2020 o empresário Anderson Gomes e sua família mudaram de Curitiba (PR) e abriram um Clube Aquático na cidade de Formoso do Araguaia, sul do Tocantins. Após ter sua residência invadida e assaltada ele não teve a oportunidade de registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia da cidade e, a alternativa de empreender e morar em uma cidade pacata se transformou em tormento na manhã do domingo quando três bandidos fizeram dele, seu cunhado, sua sogra e esposa e sua cunhada, além de quatro crianças de reféns; enquanto três marginais levavam, aproximadamente, R$ 100 mil em joias e R$ 2.400,00.

Segundo a vítima, por volta das 06h da manhã do domingo, 01, sua casa foi invadida por três indivíduos armados. Os assaltantes ficaram por algum tempo na residência, amarraram a família e fugiram levando joias, avaliada em quase R$ 100 mil, além de R$ 2,400,00.

Sem oportunidade de registrar Boletim de Ocorrência

Para surpresa do empresário, apesar dele ter tido a presença da Polícia Militar, ele e sua família não puderam fazer o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil da Cidade, devido estar fechada. Em seguida ele citou o perfil físico dos ladrões que evitaram levar automóveis e duas motos que estavam estacionadas.

“Eram três bandidos de moreno clara. Provavelmente eles estavam de motos porque imagens das câmaras do vizinho mostram que eles saíram caminhando na rua e logo em seguida apareceu um moto com uma pessoa parecida com um dele devido a roupa usada. O interessante é que eles vieram apenas para roubar as joias porque na garagem tinham dois carros e três motos. Eles chegaram a pegar as chaves das motos e disseram que iriam levá-las as “motonas” para aldeia, porém só levaram duas das chaves de motos, mas as deixaram, assim como não levaram nenhum carro. Eles vieram aqui exclusivamente para levar as joias e o dinheiro”, disse o empresário Anderson Gomes.

Para o empresário, Anderson Gomes, sua família pretende agora retornar para Curitiba (PR) devido a falta de segurança na cidade.

O Portal Atitude tentou entrar em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, mas até o fechamento da matéria não obteve nenhuma resposta.