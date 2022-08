Por Wesley Silas

Segundo o ex-secretário de Governadoria de Wanderlei Barbosa, César Halum, a atitude que tomou hoje é uma prova de que ele nunca se acovardou em razão do sentimento que ele tem por Araguaína e região norte. “Por mais que eu tenha lutado foram ignorados na composição da majoritária que eu tentei ajudar a construir. Não posso concordar com o isolamento do Norte, a região mais populosa do estado deixou de ser ouvida. Por discordar totalmente desta composição política deixo de concorrer as eleições como candidato a federal”, disse.