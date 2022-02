por Wesley Silas

Em 2022, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins – FAET prevê a realização de 42 exposições agropecuárias, incluindo a Agrotins, a Feira Agrotecnológica do Tocantins, realizada em Palmas. Depois de dois anos de restrições que limitaram ou impediram a realização dos eventos presenciais, por conta da pandemia, a expectativa é que os sindicatos rurais tenham condições de fazer a retomada das exposições com presença de expositores, produtores e do público em geral.

“Temos consciência do impacto que as tradicionais “pecuárias” proporcionam na economia local e regional. E o desejo de ver as exposições abertas ao público não é só das entidades rurais, mas dos produtores, expositores e da população”, destacou Paulo Carneiro, presidente da FAET. Ele lembrou ainda que o último ano de eventos presenciais, as 29 exposições organizadas pelos sindicatos rurais movimentaram cerca de R$ 180 milhões. Para o presidente, o volume de negócios também interfere positivamente na economia local, porque movimenta o comércio e os prestadores de serviço das cidades e reflete ainda no poder público tanto municipal, como estadual.

A confirmação das datas ainda depende das restrições das autoridades sanitárias na ocasião dos eventos e do desenrolar da pandemia nos municípios onde as exposições agropecuárias estão previstas. Se as condições forem favoráveis, o calendário de eventos será aberto no fim do mês de abril, com a Exposição Agropecuária de Abreulândia (28/04 a 01/05) e a Exposição de Gurupi (28/04 a 08/05). O último evento previsto é a Exposição de Ananás (10 a 15 de outubro) fechando o calendário 2022.