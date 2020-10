Fábio da Farmácia promete ser parceiro do homem do campo em Paranã

O candidato a prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia (PTB), defende que a Gestão Municipal precisa olhar com mais atenção para o homem do campo e procurar colocar em prática ações que oportunizem o desenvolvimento da agricultura familiar, dando incentivos para produção e ajudando na logística de distribuição dos produtos e alimentos.

Fábio da Farmácia destacou que vai criar e incentivar programas que pretendem estimular renda para as famílias que vivem na zona rural. “Com o Programa Compra Direta Local, vamos adquirir a comida das escolas municipais dos produtores rurais da agricultura familiar para as escolas municipais. Além disso, vamos criar os programas Leite na Mesa e Padaria Municipal, no qual a Gestão Municipal vai comprar leite e entregar às famílias paranãense em situação de vulnerabilidade social”, garante.

Fábio da Farmácia também vai proporcionar maior facilidade para que os agricultores consigam transportar e vender suas produções. “Vamos apoiar uma feira semanal com produtos da região e implantar roças comunitárias. Também vamos arrumar as estradas vicinais e oferecer apoio para o transporte da produção dos pequenos produtores que não têm condições de levar seus produtos para serem comercializados na cidade”, afirma.

Para aumentar a produção agrícola do município, a Gestão de Fábio da Farmácia vai oferecer 10 horas de trator para cada produtor rural. “Vamos disponibilizar ainda técnicos agrícolas, agrônomos e médicos veterinário para auxiliar no campo. Na questão da seca, que maltrata nosso município todos os anos, vamos colocar em prática um Plano de Ação com perfuração de poços artesianos e construção de barragens”, assegura.

Também integram o Plano de Governo de Fábio da Farmácia a construção de um matadouro municipal e a realização da vaquejada com rodeios.

“Acredito que um prefeito de verdade precisa estar atento e desenvolver ações não apenas na região central, mas também para as pessoas que vivem na zona rural, onde o acesso a tudo é mais difícil. Em nossa Gestão, teremos esse olhar atento para o desenvolvimento do nosso município de uma forma que tanto a parte urbana quanto a rural sejam beneficiadas pelo progresso”, finaliza.