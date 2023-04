Por Wesley Silas

Com o aval da prefeita Josi Nunes, do vice-governador Laurez Moreira, do Secretário de Agricultura, Jaime Café, dos deputados Estaduais: Gutierres Torquato e Eduardo Fortes, a 49ª Expo Gurupi promovida pelo Sindicato Rural de Gurupi, representando pelo Agricultor e empresário Rafael De Lon, adiaram a 49ª para o segundo semestre. Pelo calendário das Exposições Agropecuárias de 2023 da Faet, a 49ª EXPOGURUPI estava marcada para acontecer entre os dias 25 de maio a 03 de junho.