Por Redação

O Governo do Estado do Tocantins deu início nesta segunda-feira, 6, a reforma administrativa da gestão pública estadual. Para isso, o Diário Oficial do Estado (DOE) do Tocantins traz as exonerações dos atuais titulares dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado já partir desta terça-feira, dia 7 de fevereiro.

“Enquanto as pastas permanecerem sem titulares, os secretários executivos e vice-presidentes de órgãos e autarquias irão responder interinamente” informou o Governo do Tocantins.

Os comandantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Tocantins serão mantidos em seus respectivos postos.