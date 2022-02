O ex-senador, Ataídes Oliveira, foi convidado nesta quarta-feira, 02 de fevereiro, pelo presidente do PTB no Tocantins, Alex Kawano, para se filiar e disputar o cargo de governador do Tocantins pelo partido nas eleições deste ano.

“Ataídes fez um trabalho brilhante em seu mandato no Senado, presidiu três CPI´s, tem a ficha limpa e, assim como nós, defende uma nova proposta de Governo com foco no combate a corrupção, atração de investimentos e geração de empregos. Temos um grande apoio dentro do partido ao nome de Ataídes. Ele irá somar não somente ao partido, mas ao Tocantins, pela experiência, conduta e honestidade”, defendeu Kawano.

O PTB possui mais de 80 comissões estruturadas em todo o Estado, contando também com mais de 100 vereadores. É um partido de tradição no Tocantins, o segundo mais antigo do Brasil fundado por Getúlio Vargas.

Ataídes recebeu bem o convite. “Fico muito feliz e tenho certeza que se for da vontade de Deus e do povo, esse projeto terá êxito. Vamos manter a conversa e o alinhamento nos próximos dias para definirmos”.