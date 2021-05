por Wesley Silas

NOTA DE PESAR

É com imensa tristeza que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins comunica a notícia do falecimento de um do advogado Idemar José Ferreira, vítima de câncer.

Ele foi advogado do Sistema Fecomércio e amplamente conhecido pela competência profissional e por sua ampla capacidade de empreender. Um exemplo de dedicação que seguirá inspirando as novas gerações da Ordem.

Neste momento que é marcado por tantas partidas, a OAB/TO não poderia deixar de prestar sua solidariedade especialmente à família e aos amigos do nosso querido advogado Idemar José Ferreira. Que Deus em sua infinita bondade possa consolar seus corações e permear suas vidas com muito amor.

Gedeon Pitaluga Junior

Presidente da OAB/TO