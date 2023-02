Por Redação

“João Emídio, tocantinense de Tupiratins, deixa um brilhante legado como cidadão e político, de dedicação da sua vida em benefício do próximo, de sua região e de todo o Tocantins. Até então, ocupava o cargo de assessor especial do Gabinete do Governador”, lamentou o governador Wanderlei Barbosa.

Agrônomo por formação, João Emídio foi político atuante à frente de gestões do município de Brasilândia por cinco mandatos, quatro como prefeito e um como vice. Também foi presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) de 2015 a 2017. Exemplo de gestor, foi três vezes premiado nacionalmente pelas experiências exitosas na gestão da merenda escolar e por duas vezes recebeu o Selo Unicef Município Aprovado, em 2013 e 2016, em reconhecimento às ações que culminaram na melhoria de indicadores nas áreas de saúde, educação, esporte e cidadania. Fica, além da saudade, o exemplo de homem público comprometido com sua cidade, sua região e com todo o estado do Tocantins.

João Emídio Felipe de Miranda tinha 62 anos e deixa três filhos e uma neta, para quem o governador Wanderlei Barbosa deseja que nosso Deus eterno se faça presente em seus corações neste momento de luto.

Nota de Pesar da Senadora Professora Dorinha:

Meus pêsames aos familiares do ex-presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e ex-prefeito de Brasilândia, João Emídio, que faleceu hoje, aos 62 anos, vítima de um infarto.

Sem dúvidas, uma importante figura política que deixará um legado no Tocantins. Sua partida deixa enorme vazio no coração de todos com os quais conviveu e sentimento de saudade naqueles que o admirava.

Senadora Professora Dorinha Seabra

Nota de Pesar da ATM:

O movimento municipalista perdeu um grande soldado nesta quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023. Lamentavelmente, a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) expressa seu mais profundo pesar pelo falecimento de João Emídio Felipe de Miranda, 62 anos, ex-presidente da entidade municipalista, no biênio 2015/2016, além de ter sido prefeito por quatro mandatos do município de Brasílândia do Tocantins. João Emídio sofreu um infarto em sua propriedade rural.

“Neste momento de imensa dor, o movimento municipalista tocantinense, neste ato representada pelo presidente da ATM, Diogo Borges, roga à Deus para que possa acalmar e consolar corações e mentes enlutadas, ao ressaltar que o legado de João Emídio será lembrado para sempre”. Lamentou o presidente da ATM, Diogo Borges.

Nota de Pesar do deputado federal Vicentinho Júnior:

João Emídio é uma grande referência de municipalismo. Mais do que ter o trabalho reconhecido pelas pessoas que o elegeu por diversas vezes, teve sua gestão premiada em âmbito nacional com o Selo Unicef, mérito de poucos, mas inspiração para todo gestor municipal.

Com muita tristeza lamento sua repentina partida, que nos leva a refletir sobre legados. João Emídio deixa o seu! Fez e foi diferença na vida das pessoas. Neste momento, solidarizo-me com suas filhas Ana Luiza e Raiana, sua netinha Maria Júlia, Dona Edileusa Felipe sua companheira de uma vida, familiares, amigos e todos os brasilandenses.

Meu fraterno abraço,

Vicentinho Júnior

Deputado Federal

Nota de Pesar do deputado Antônio Andrade

Com tristeza, tomei conhecimento, agora no início da noite desta quarta-feira, 8 de janeiro, do falecimento do ex-prefeito de Brasilândia e ex-presidente da ATM (Associação Tocantinense de Municípios) João Emídio, aos 62 anos, vítima de um infarto. Engenheiro agrônomo, João Emídio foi quatro vezes prefeito de Brasilândia e uma vez vice-prefeito. Na ATM, João Emídio teve um importante papel de fortalecimento da entidade, que ganhou protagonismo durante seu mandato de 2015 a 2017. Nesse momento de profunda dor de familiares e amigos, desejo meus mais sinceros votos de força. Que Deus possa confortar o coração de todos!

Antonio Andrade

Deputado federal

Nota de Pesar do deputado estadual Olyntho Neto

Foi com tristeza que recebi a notícia da morte, aos 62 anos, do ex-presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e ex-prefeito de Brasilândia João Emídio, ocorrida nesta quarta-feira, 8.

Defensor do municipalismo, João Emídio fez história na ATM, contribuindo sobremaneira para o fortalecimento da entidade. Prefeito de Brasilândia por quatro mandatos, recebeu vários prêmios nacionais, especialmente na gestão da merenda escolar. Seu trabalho em prol da melhoria de indicadores sociais lhe rendeu o Selo UNICEF Município Aprovado em 2013 e 2016.

Neste momento de dor e despedida, manifesto minha solidariedade aos amigos e familiares deste ilustre tocantinense, pedindo a Deus que conforte o coração de todos.

Olyntho Neto

Deputado estadual