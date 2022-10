Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Uma equipe multidisciplinar, dirigida pelo Dr Pedro Cuellar, está à frente do procedimento. A neta do ex-governador, Dra Gabriela, anestesista, acompanha o procedimento e informa que a cirurgia transcorre em absoluta normalidade, destacando o alto nível dos profissionais envolvidos.

Os médicos estimam que até as 11h deste domingo, devem encerrar a cirurgia e que em seguida o ex-governador seguirá para a observação do pós-operatório por uma equipe de intensivistas.

“A família agradece a todos os profissionais envolvidos e igualmente as milhares de pessoas que dedicam orações e votos de pronto restabelecimento para a saúde do ex-governador”, informoua assessoria do ex-governador.