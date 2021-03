O deputado estadual constituinte Lindolfo Campelo, de 77 anos, é mais uma vítima da Covid-19 no Estado.

da redação

Ele faleceu na manhã desta quarta-feira, 10, em um hospital particular de Palmas. Campelo era de Colinas, advogado e também foi atuante na luta pela criação do Tocantins.

Notas de pesar

Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento do deputado constituinte do Tocantins, Lindolfo Campelo, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Advogado, Lindolfo Campelo muito contribuiu, durante a criação do Tocantins, na elaboração da Constituição do Estado como Deputado Constituinte.

Nesse momento de dor, rogo para que o Espírito Santo console os corações de seus familiares e amigos que sentem o luto de sua partida. A todos, os meus sentimentos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins