EuroChem Fertilizantes Tocantins é destaque na EXAME MELHORES E MAIORES 2020

Pela primeira vez em sua história, a EuroChem Fertilizantes Tocantins foi escolhida como destaque do segmento Químico e Petroquímico na premiação EXAME MELHORES E MAIORES 2020, o principal ranking de negócios do País. O reconhecimento foi anunciado em evento online da Revista Exame, realizado em 18 de novembro.

por Redação

A premiação reflete os resultados alcançados em 2019, quando a companhia registrou um aumento de 55% no faturamento e de 38% no volume de produção em relação a 2018. De acordo com Henrique Costa, diretor Financeiro da EuroChem FTO, estes números foram motivados principalmente pela melhor eficiência da capacidade instalada, já que neste período entrou em operação apenas uma unidade em Araguari. Também contribuiu para a expansão o aumento da parcela de fertilizantes especiais no portfólio de produtos. “Somados, todos estes fatores levaram a um crescimento de 66% na rentabilidade operacional”, destaca.

Esta performance é fruto de uma arrojada estratégia de investimentos iniciada em 2016, quando a EuroChem adquiriu o controle acionário da Fertilizantes Tocantins e passou a expandir o negócio com capital próprio. “Houve uma união de forças muito bem-sucedida do capital internacional da EuroChem com o empreendedorismo local da Fertilizantes Tocantins”, afirma Costa. A integração total da companhia ocorreu em agosto deste ano.

Para o CEO Lieven Cooreman, o reconhecimento “significa o fortalecimento do DNA de crescimento ambicioso da empresa em dois pilares: produtos da alta qualidade do grupo EuroChem e capacidade inovadora da companhia em construir soluções logísticas competitivas para distribuição de fertilizantes no Brasil”. Cooreman acredita que a conquista é devida, principalmente, ao empenho dos mais de 1.500 funcionários próprios e terceirizados que, com os valores de Segurança, Confiança, Transparência e Colaboração ampla levarão a EuroChem a realizar sua visão ambiciosa em se tornar a mais valiosa e atrativa empresa global de Fertilizantes até 2025.

Sobre a EuroChem e a EuroChem FTO

O Grupo EuroChem é um produtor líder mundial de fertilizantes de nitrogenados, fosfatados e potássicos. É uma das três únicas empresas no mundo com capacidade de produção própria em todos os três principais grupos minerais: Nitrogênio, Fosfato e Potássio (NPK). Também é a única companhia com sua própria logística e rede de distribuição global. Essa integração verticalizada abrange desde a mineração até a produção, logística e distribuição de fertilizantes. Sediada em Zug, Suíça, a EuroChem opera instalações de produção na Europa, Ásia e América do Sul e emprega mais de 28.000 pessoas.

O controle majoritário da Fertilizantes Tocantins (FTO) foi adquirido pela EuroChem em agosto de 2016 e em agosto de 2020 foi concluída a integração total da FTO pela EuroChem, formando uma nova organização, a Eurochem Fertilizantes Tocantins. O Grupo tem o objetivo de manter seus ambiciosos planos de crescimento para o Brasil, o segundo maior mercado de fertilizantes potássicos do mundo, depois da China, com demanda anual de mais de 10 milhões de toneladas. Fundada em 2003, a FTO está estrategicamente localizada nas fronteiras agrícolas que mais crescem no país: regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A EuroChem FTO tem sede em Goiânia, unidades em Catalão (GO), Araguari (MG), São Luiz (MA), Barcarena (PA), Querência e Sinop (MT) e Porto Nacional (TO) e está presente comercialmente em 18 estados no Brasil. A empresa tem atingido crescimento de vendas de dois dígitos por sete anos consecutivos. Em 2020, a EuroChem FTO pretende atingir 4 milhões de toneladas de vendas de fertilizantes.