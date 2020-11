Estellamaris Postal é nomeada como defensora-pública geral no Tocantins

O governador Mauro Carlesse nomeou nesta quarta-feira, 18, a defensora pública Estellamaris Postal como defensora-pública geral no Tocantins para o período de janeiro de 2021 a janeiro de 2023.

Ao anunciar a nomeação, Carlesse destacou a escolha por uma mulher, o que também foi comentado por Estellamaris: “Em toda a minha vida profissional eu estive em ambientes majoritariamente masculinos e sei que existe preconceito de gênero que precisa ser quebrado com educação em direitos e também com atitudes. Nunca fui “vítima” de preconceito porque felizmente estive perto de homens e mulheres que sabem reconhecer a competência de uma pessoa, seja ela de qual gênero for. Mas sei que existe o preconceito e até resistência com mulheres em cargos de comando e isso amplia ainda mais a minha missão novamente à frente da Defensoria Pública”.

perfil/biografia de Estellamaris Postal:

Estellamaris Postal é graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo (RS), é pós-graduada em Gestão Pública, Direito Civil e Processual Civil, pela Fundação Universidade do Tocantins – Unitins. Efetivou-se na Defensoria Pública do Tocantins (DPE-TO) em 1994. Fez parte do Conselho Penitenciário do Estado em 2005 e foi vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídicas – ABMCJ. Foi eleita Defensora Pública-Geral no biênio 2007/2008 e reconduzida ao cargo no biênio 2009/2010.

Foi Subdefensora Pública-Geral, no biênio 2011/2013. Foi Secretária Executiva do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege).

Foi membro do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais das Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da União. Além de suas funções como Defensora Pública da Classe Especial perante o Tribunal Pleno do TJ-TO, prestou serviços junto ao Ministério da Justiça, através de Acordo de Cooperação firmado entre a Defensoria Pública e o Ministério da Justiça, entre os anos de 2012 e 2013.

Coordenou os trabalhos da Força Nacional de Execução Penal no Estado de Santa Catarina em 2013. Participou na Elaboração do III Diagnóstico das Defensorias Públicas e do Brasil. Foi a primeira mulher a ser nomeada Secretária Nacional da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, em 2014.

Eleita e nomeada Corregedora-Geral da DPE-TO, biênio 2013/2015, sendo reeleita por unanimidade e reconduzida ao cargo para o biênio 2015/2017.

Atualmente, ocupa o cargo de Subdefensora Pública-Geral.