O clube gurupiense é o único representante da capital da amizade no Campeonato Tocantinense Sub-20..

Por Alisson Gonçalves

Iniciou-se nesta quinta-feira (04) o Campeonato Estadual Sub-20 edição 2021 e conta com a participação de 7 equipes que se enfrentarão em jogos de ida. O Certame terá confronto de todos contra todos e os 4 primeiros classificaram para as semifinais e assim definindo os finalistas, haja visto que o Campeão reapresentará o Tocantins na Copa do Brasil Sub-20 de 2021 prevista pra iniciar em Março de 2021.

O Esporte Clube Castelo é o único representante da cidade de Gurupi no campeonato e tem no seu elenco 97% dos jogadores de Gurupi e 3% de atletas da região. Na estreia do certame o Castelo perdeu para o Palmas Futebol e Regatas na capital do estado por 2×0 e tenta agora se reabilitar na competição diante do Atlético Cerrado no Centro Olímpico Edilberto Moreira Aguiar.

A estreia em casa do Castelo será neste domingo (07) às 16h no Centro Olímpico Edilberto Moreira Aguiar. O técnico Alcides Gonçalves ainda tem dúvidas quanto a escalação já que Marcus Vinicius que não jogou em Palmas ainda senti dores no pé e Elton Jean e Pedro Henrique saíram do jogo em Palmas sentindo dores na virilha e na lombar respectivamente.

Outra dúvida é o volante João Henrique que reclamou dores no tornozelo após a partida contra o Palmas.